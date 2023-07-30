【ラッピング無料】 プレイステーション３本体　+ソフト７本 その他

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商品の説明

SONY PlayStation3 CECH-4000C
SONY EL-750Aメタルテープまとめ売り23巻

【新品未使用】maxell XDCAM 50GB 計10枚
color: BLACK
カメラ　スライダー　映像機器　フォローフォーカス
ゲーム機本体種類: PlayStation3
動作品Panasonic VHS一体型DVDレコーダー DMR-XW200V
ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ
ポータブルビデオプレーヤー　ヘッドレスモニター　10.1インチ

★未使用★ サン電子 ブースタ CS BS UHF 4K8K CBUF43S
#ソニー
PlayStation4 Pro CUH-7200C 2TB
#SONY
「ENMESI（エンメス）」3Dヘッドマウントディスプレイ

Oculus Go 64GB ケース付き
カラー···ブラック
【値下げ】SYNCO G2 ピンマイク

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テープをはぐ時、箱に破れたところがありますが、本体はキレイです。
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Switch ターコイズ
三國無双７
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戦国無双４
未使用パナソニック　モニター付ワイヤレスインターホン VL-SWD210K
戦国無双４-Ⅱ
［SHARP］ DV-RW65 ダビング機能搭載 VHS／DVDレコーダー
の７本をセットで出品します。

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商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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SONY PlayStation3 CECH-4000Ccolor: BLACKゲーム機本体種類: PlayStation3ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ#ソニー#SONYカラー···ブラックテープをはぐ時、箱に破れたところがありますが、本体はキレイです。ソフトファイナルファンタジー１３第二次スーパーロボット大戦OG三國無双６三國無双６猛将伝三國無双７戦国無双４戦国無双４-Ⅱの７本をセットで出品します。

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ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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40分钟前

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dd794
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