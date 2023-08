AudioSense T800

AudioSense T8002022年の11月にこちらで購入した中古品です。元々メインのイヤホンがあり、またワイヤレスに移行しつつあるので、ほぼ使用せず防湿庫で保管しています。◎外観は通常使用に伴う極薄のスレ程度はあるかと思いますがカーボン柄の為殆ど目立ちません。◎左右コネクタ付近にリケーブル時に付いたスレがあります(画像4.5)接触については、mmcxオス、メス共にカッチリ嵌り接触は問題ありません。※掲載画像ではフェイスプレート部がシルバーっぽく見えますが実際の色は濃いグレーです。web上に上手く撮られた方の画像がありますので参考になさって下さい。◎付属品は完備ケーブルは銀メッキ線と純銅線、接触確認時のみ使用、以後使用しておりません。イヤピース等も購入時より未使用です。※掲載画像にはありませんが、ノズルにメッシュガードを貼ってます。不要なら剥がして下さい(すぐ剥がれます)◎化粧箱には中華イヤホンに良くある独特の匂いがします。ご了承下さい。以上、あくまで『中古品』という事をご理解いただき宜しくご検討下さい。不明な点はコメントをお願いします。ドライバ: Knowles製BAドライバ8基(うち4基はカスタマイズ品)◎高音域2基、knowles SWFK-31736◎中音域4基、knowles製カスタムドライバ◎低音域2基、knowles HODVTEC-31618周波数帯域:5Hz~22kHzインピーダンス:9.2Ω感度:90 +/- 3dB遮音性(db値):30db

