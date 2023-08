✅購入前にプロフ一読お願い致します。

ビンテージ レイバン サングラス B&L 5024 WAYFARER USA刻印

#フォローで5%OFF にてご購入いただけます。

フォロワー様はさらにお値引き交渉可。

無料の #ギフトラッピング も承ります♪

出品商品→ #ケロ子販売中

【ブランド】EYTYS (エイティーズ/エイティス)

【商品名】 AVERY SUNGLASSES

【状態】新品 / 未使用 / 未開封

【サイズ】SIZE : フレーム幅 / レンズ (縦 × 横) / テンプル

ONE SIZE : 14 / 4 x 5.5 / 15 (cm)

【素材】100% メタルフレーム

【カラー】GUN METAL BLACK

【生産国】中国

【定価】30250円

【返品交換】対象外

【値引き】フォロワー以外交渉不可

● 本物 / 新品未使用 / 未開封、自宅保管はございません。

● 関連タグ

AURALEE

ADIEU

ALDEN

A.P.C

AETA

ALL BLUES

BRAIN DEAD

CARHARTT

EDEN POWER CORP

ERL

ERNIE PALO

ERNEST W. BAKER

EYTYS

FUCKING AWESOME

GR10K

KOWGA

LEMAIRE

MARNI

OAMC

OUR LEGACY

P.A.M.

PERKS AND MINI

SECOND/LAYER

STOCKHOLM SURFBOARD CLUB

YARDSALE

HIDAKA

SHINYAKOZUKA

ARIES

PUMA

ICE & TECHNO

FOO AND FOO

LANDLORD

JOEGUSH

BOILER ROOM

ROGIC

SOMEIT

YOKE

MAISON MARGIELA

商品の情報 ブランド エイティス 商品の状態 新品、未使用

