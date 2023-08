藤原ヒロシが主宰していたグッドイナフの03年 復刻 グレッチ Tシャツです。

新品未使用です。

値下げ交渉不可です。

●サイズ:タグ表記 Lサイズ

肩幅 52cm

身幅 58cm

着丈 75cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

綿 100%

●状態:

新品未使用で色褪せ、黄ばみ、汚れ、ほつれ等はありません。

自宅暗所にて保管していました。

裏原宿

フラグメント

fragment

GOODENOUGH

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グッドイナフ 商品の状態 新品、未使用

