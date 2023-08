【残りわずか】 YSTRDY's 2019AW TMRRW ジャケット パシフィック サテン ダウンジャケット

2019AW YSTRDY's TMRRW イエスタデイズトゥモロウ SATIN PACIFISM BLOUSON サテン パシフィック ジャケット S OLIVE

定価 55,000円

レーヨンとコットン混紡のサテン素材を使用したフライトジャケットタイプのブルゾンです。

WEPジャケットをデザインソースとし、襟周りにレザーパイピングを配したノーカラーデザインが特徴的な一枚です。

保温性の有る中綿仕様と滑りの良いポリエステルライニングで着心地、保温性共に優れたブルゾンです。

メンズ:small

実寸サイズ 肩幅:53cm 身幅:62cm 袖丈:62.5cm 着丈:61cm

nonnative(ノンネイティブ)やcrepuscule(クレプスキュール)などがお好きな方にもおすすめです。

商品について気になる点などございましたらお気軽にお声掛けください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ノンネイティブ 商品の状態 未使用に近い

