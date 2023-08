値下げしました

MADE IN ITALY のCAMELIAのショルダーバッグ&クロスボディバッグ 2WAYバッグになります。

新品未使用品の白のバッグです。

LEATHER SHOULDER BAG BORSASPALLA_0005_BI COLOR: WHITE

定価:29480円(込)

サイズ:高さ30x幅35xマチ16 cm

仕様:開閉ファスナー、内側ファスナーポケットx1、オープンポケットx2、長さ調節可能なダブルハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ(120㎝)、ゴールドアクセサリー

メーカーサイト

ttps://cameliaroma.jp/shopdetail/000000000015/

(最初にhを入れて下さい)

未使用品ですが下記部分が訳有り箇所になります。

・底面凹み有り(写真5)

・購入後のキャンセル、返品はお受け出来ませんので予めご了承下さい。

・写真をご確認の上、NCNRでお願い致します。

・他のサイトにも出品しておりますので、ご確認の上購入お願い致します。

・私個人的な物以外も出品しており値引きの対応はできませんので予めご了承下さい

・発送の際の箱並びに詰紙及び緩衝材は新聞などの再利用を使っておりますので予めご了承下さい。

※送料がかかります、お値段交渉はご遠慮願います。

複数ご購入の時は同梱になる場合もありますのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

