◆ブランド

Supreme / シュプリーム

◆特徴

センター刺繍ロゴ(FURUTAロゴ)

◆サイズ表記

XL

◆サイズ実寸 (単位:cm)

着丈:76

身幅:63

肩幅:51

袖丈:25

◆カラー

緑(枯草) / グリーン(カーキ)

◆素材

綿(コットン)

◆購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

◆状態

USED

ホームクリーニング済(タバコ臭・ペット臭無し)

◆発送

らくらくメルカリ便(匿名配送・追跡・紛失補償付き)

#YHS_0389

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

