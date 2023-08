2022年秋冬新作 03年　カート期　ナンバーナイン　Vネックニット ニット/セーター

NUMBER (N)INE / ナンバーナイン

2003-2004

SPRING & SUMMER - AUTUMN & WINTER

COLLECTION

「TOUCH ME I'M SICK~A NEW MORNING」

※実際にはモヘアは使われてません。

カラー:黒

サイズ:2(M-L)

素材:

ACRYLIC / 90% , WOOL / 10%

年代物かつ古着であることをご理解の上ご検討よろしくお願いします。細かいほこりや毛羽立ちがあります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナンバーナイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

NUMBER (N)INE / ナンバーナイン2003-2004 SPRING & SUMMER - AUTUMN & WINTERCOLLECTION「TOUCH ME I'M SICK~A NEW MORNING」※実際にはモヘアは使われてません。カラー:黒サイズ:2(M-L)素材:ACRYLIC / 90% , WOOL / 10%年代物かつ古着であることをご理解の上ご検討よろしくお願いします。細かいほこりや毛羽立ちがあります。

