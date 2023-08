Noise war : ノイズ・ウォー ノイズ・ミュージックとその展開 Noise 10 years

秋田昌美

目次

1 コントロールとパワーの音楽

2 パワー・エレクトロニクスの夜明け

3 バイオニック・ノイズ

4 メール・ミュージックと地下ラジオ・ネットワーク

5 音のディストラクト

6 サブリミナル・ノイズの犯罪

7 ノイズ・エレクトロニクス史観

8 モホリ・ナギとレコードの破壊

9 アンタイ・レコーズ

10 ノイズ・ネットワーク1990‐91

11 ノイズとキッチュ

Noise war ノイズ・ウォー ノイズ・ミュージックとその展開



noise music

ハードカバー

------------------------------------------------

■状態

画像参照ください

※(あくまで中古品ですので、新品をお求めや、細かい神経質な方はご遠慮下さい)

#絶版

#希少本

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

