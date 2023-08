[ ブランド ] コンバース CONVERSE

[ ジャンル ]

スニーカー

[ 素 材 ]

アッパー:レザー/スエード

MADE IN JAPANのクオリティを誇るこだわりのワンスター。

ALL STARの後継モデルとして68年にリリースされた「ONE STAR」。コンバース象徴の星マークを側面にあしらい、永久不滅の定番として人気の高いモデルです。そのワンスターから、国産レザーを使用した素材アレンジモデル『ONE STAR J EB LEATHER(ワンスター J EB レザー)』がラインナップ。シボのある柔らかな風合いが特徴の上質な国産レザーをアッパーに使用した、こだわりの“MADE IN JAPAN”仕様です。ブラックのスエードをサイドのワンスターに差し、シューレースとソールをクラシックな印象の生成りカラーで仕上げたアイテム。インソールに赤字で印されたコンバースロゴは日本の国旗をイメージしています。素材の風合いが引き立つ、シンプルで端正な一足。

定価26400円

靴/シューズ/フットウェア/shoes/sneaker/footwear/ローカット/メンズ/レディース/国産/日本製/ホワイト

カラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···本革

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

