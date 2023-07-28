最新入荷 PIGMENT COOTIE DYED Mサイズ TEE L/S Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

アクセス頂き誠に有難う御座います

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出品商品は

キムタク DAMA SURFBOARDS LONG TEES /BLACK

COOTIEのPIGMENT DYED L/S TEEで御座います

ITALY代表2点☆ドルガバ+アルマーニ男女兼用[1506-010]



NBA✖️ロサンゼルス✖️レイカーズ✖️ウォーレンロータス✖️コービー✖️ロンT✖️M①

サイズはM

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※参考までに

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身幅 138.5cm

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着丈 74cm

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肩幅 65cm

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袖丈 58cm

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新品未使用品ですが

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出品まで素人保管であった事をご了承願います

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返品交換は承れません

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何卒、宜しくお願い致します

バランス様専用



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品番 CTE-23S320

HUMAN MADE LONG SLEEVE CLASSIC TEE



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ご質問等御座いましたら、お気軽にコメント下さい

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クーティ 商品の状態 新品、未使用

アクセス頂き誠に有難う御座います出品商品はCOOTIEのPIGMENT DYED L/S TEEで御座いますサイズはM※参考までに身幅 138.5cm着丈 74cm肩幅 65cm袖丈 58cm新品未使用品ですが出品まで素人保管であった事をご了承願います返品交換は承れません何卒、宜しくお願い致します品番 CTE-23S320ご質問等御座いましたら、お気軽にコメント下さい

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クーティ 商品の状態 新品、未使用

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