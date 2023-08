#ナナのスーツ ←ここをクリック

"●ブランド:ONWARD KASHIYAMA

Gentry Tailor"

スーツ、シングルブレスト、サイズ46、色はネービーブルー系のグレー、サイドベンツ



●状態: 新品 未使用

●カテゴリー:スリーピース スーツ

●色:ネイビー系

●表示サイズ:Y96(およそA6相当)

●実寸サイズ(単位cm)

※多少の誤差はご了承ください:

(ジャケット)肩幅46.5 身幅54 着丈74 袖丈61.5

(ベスト)肩幅33 身幅51 着丈55

(パンツ)ウエスト幅40 ウエスト周り80

ヒップ幅53 モモ幅32.5 裾幅22 股下丈94

仕様:総裏、サイドベンツ、1タック

ベスト付き

●CODE:656-yy-EO

◆商品説明:Gentry Tailor

ワンランク上のスタイリングを目指す、

オンワード樫山の高級オーダーメイドショップ。

オーダーメイドラインの3ピーススーツです。

大人にふさわしい高級感ある1着で、ビジネス

シーンはもちろん、きちんとしたお席にも◎

柄は英国の銀行マンが好んできたエレガントな

バンカーストライプ。生地は柔らかく

保温性が高いウーステッドフランネルで

秋冬シーズンに最適です。

共地ベスト付きやジャケット袖口が開く

本切羽(本開き)なのも他と差がつく

ディテールとなっています。

◆その他:・スーツ本体のみの出品です。

写真のシャツ・ネクタイ、

ハンガーは付属しません。

・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

微かなヨゴレ等がが生じる場合がございます。

あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。

・こちらの商品は国内正規販売元より

購入した正規品です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オンワード 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オンワード 商品の状態 新品、未使用

