付属品

揃っています

状態説明

本体片側ヒンジが緩いです 下がってしまいます

本体イヤーマフの近くに割れがある為特価です

よろしくお願いします

頭に装着して使う分には特に問題なくご使用できます

イヤーマフ多少汚れありですが

気になる方は1300円くらいで新品を買い替えも可能です

動作付属 特に欠品もなく状態良好です!

お値下げは特に考えておりません

その分少しお安くしております

ご覧いただきありがとうごさいます♪

☆即購入、無言購入大歓迎です!

●動作確認を行なっている商品になりますので安心してお買い求めいただけます。

●簡易清掃済みとなります♪

●返品、返金保証もございます

プロフィールを概要をご覧下さい♪

●梱包について

基本的にはプチプチとラップでの梱包で対応させてもらっています。

商品によってこちらの判断でリサイクルダンボールの使用を行っています。

●配達方法は基本的にらくらくメルカリ便にさせていただいています。

●購入前にプロフィールの概要を必ずご覧になってからの購入をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ビーツバイドクタードレ 商品の状態 やや傷や汚れあり

