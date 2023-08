【値下げ】 バンダル ナイキ HIGH メンズシューズ ステューシー x スニーカー

Stussy × Nike Vandal High "Deep Royal Blue"

ステューシー × ナイキ バンダル ハイ "ディープロイヤルブルー"

新品未使用

購入先NIKEオンライン

商品Stussy × Nike Vandal High

サイズ26.5cm

カラ-Deep Royal Blue

NIKEから送られてきた状態で発送致します!

発送詳細内容

【商品1点『箱、紐、タグ付き』】

トラブル防止のための注意事項

新品、未使用品ですが、神経質な方はご遠慮下さい。

評価の悪い方への販売は原則お断りしておりますのでご了承下さい。

商品において内容ご確認のもとご購入いただいたのにも関わらず、受取評価を「普通・悪い」はご遠慮下さい。

すり替え防止のため、アフターの対応は出来かねますので、ご購入前はコメントお願いします。

新品・未使用品ですが、あくまでも中古品との商品状態にご理解いただきまして納得いただける方のみ、ご購入のほど宜しくお願い致します。

ご不明な点がありましたら、対応させていただきますので、お気軽にコメントにてお問い合わせ下さい♪

#NIKE

#AirForce

#AirForce1LowWhite_07

カラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

