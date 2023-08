ご覧いただきありがとうございます。

3回着用 シャドーマン パーカー

詳しくはプロフをご覧ください。

⬛︎ブランド

AMIRI

⬛︎サイズ

平置き(素人採寸:cm)

表記サイズXL

肩幅: 50cm

身幅: 66cm

袖丈: 72cm

着丈: 67.5cm

⬛︎素材

コットン

⬛︎コンディション

【状態】USED品ですが、まだまだ問題なくご使用していただける状態です

⬛︎お知らせ

主に私物(正規店や古着屋で購入評価の多い出品者)から購入した物を取り扱っています。

目についたダメージ等は見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージが混入してる場合がございますのでご理解の程よろしくお願いします。

何かわからないことや質問などお気軽にお聞きください!

#アミリ

#パーカー

#フーディー

#ブラック

#ブラウン

#ロゴ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

