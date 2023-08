●●● フォロー割について ●●●

ルイヴィトン DNAブルーカラードレスシャツ LOUISVUITTON

①2000円~3999円 ⇒ 200円割引

YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ロングシャツ

②4000円~ ⇒ 400円割引

GUCCI2017ss エンブロイダリーフラワーシャツ 38

おまとめ買いはさらに ⇒ 500円割引

Vintage ベロアシャツ



クリームソーダ 本革 スエードシャツ Lサイズ 定価3万以上 追加説明あり

【フォロー割引希望】とコメントに書いてください

CEキャブエンプト オーバーダイシャツ ヴィンテージ加工



【新品未使用】AMI PARIS アミパリス 刺繍ロゴ /シャツ/本物

#古着な銀 ←毎日出品中!!

【おまとめ品】ゆうぞうゆっち様 専用につき、ご購入はお控え下さい。

フォローして入荷チェックしてね。

JUNYA WATANABE COMME des GARCONS 長袖シャツ



our legacy DANCING SHIRT ダンシングシャツ

◎購入前に、ぜひプロフィールをご覧ください。

【新品未使用】WACKO MARIA × BlackEyePatch アロハ



vintage unknown 製品染め ユーロ スモックシャツ ジャケット

コメントなし、即購入、大歓迎です^ ^

RAF SIMONS 23SS オーバーサイズ デニム シャツ ロゴパッチ

購入後24時間以内に出荷に努めます。

▪️50‘s【WILSON】BASEBALL SHIRT



King Louie 実名復刻 レーヨンボーリングシャツ "LAS VEGAS"

………………………………………………………………………………

ポータークラシック ロールアップシャツ スビンゴールド ベージュ 美品 名作



A BATHING APE レオパード シャツジャケット

●商品情報

WOOL CHECK SHIRT PURPLE subculture サイズ1

ブランド:CHAPS RALPH LAUREN チャップス ラルフローレン

prada シャツ プラダ 19aw 19fw Double Match

made in HONG KONG 香港製

ビンテージ ビッチ bitch skateboards レーヨンシャツ 刺繍

コットン オープンカラー 開襟シャツ

美品 45R 平×ガーゼ二重織のスタンドシャツ(インディゴ) 定価40700円

総柄 和柄 フラワー バード 鳥 伝統

50年代 60年代 タウントピック 総柄 コットン シャツ アメリカ製

ヴィンテージ ビンテージ

美品 バーバリー パッチワーク シャツ 20AW

90s ゆるだぼ US古着 アメカジ

COMME des GARCONS HOMME コムデギャルソン 切り替えシャツ

USA アメリカ

graphpaper 22ss

アンティーク 古着一点もの

BODE foliage アップリケシャツ

おしゃれ 高デザイン

COMOLI バンドカラーシャツ 533



YANTOR プルオーバーシャツ

製造が香港製ということもあり90年代の「CHAPS RALPH LAUREN」。和柄タイプは市場流通が少ないためお探しの方はお早めに。

プラダ バンドカラーシャツ



Penney's チェックシャツ

カラー:マルチカラー

【極美品】【シルク混】【50】Vivienne Westwood 総柄 シャツ



comoli シルクネルプルオーバーシャツ 1 ネイビー 20AW

サイズ:M~Lサイズ相当(表記M)

上質 GIVENCHY ジバンシー ストライプシャツ デザインシャツ

肩幅52cm

☆激レア☆Paul Smithポールスミス マルチカラー 花柄 ボタニカルシャツ

身幅55cm

blurhms Light Moleskin Work Jacket サイズ3

袖丈24cm

MONCLER モンクレール ガムブルー ロゴワッペン シャツ

着丈74cm

定価28000円 LANVIN ランバン ワイドカラーシャツ



【新品】WTAPS CANCLINI コットンツイル ボタンダウン シャツ

●商品状態

70~80's当時物 ドイツ軍 シェフシャツ ノーカラー ダブルボタンミリタリー

目立った汚れ傷少なく良好品。

21AW RAINMAKER Vネックシャツ 未使用 L / レインメーカー

写真をご覧下さい。

【新品】ワコマリア ボブマーリー ハワイアン シャツ

多少の使用感、色落ちがあり古着らしい風合いを楽しんで頂けると思います。古着男子、古着女子にオススメ。

高城剛 nextraveler 新品 シャツ 青1 ポケット Lサイズ

新品ではありませんので神経質な方はお控え下さい

【入手困難 良品】ヒステリックグラマー ザクラッシュコラボ メンズレーヨンシャツ



Supreme 23ss Loose Fit S/S Oxford Shirt

発送は送料込みでなるべく安く発送できる方法でお届けしております。小さく折りたたむ場合もございますことご承知おき下さい。

TCS PATTERN S/S SHIRT



O0U シャツ ノーカラー ブリーチ染め 襟なし シャツ

90s 古着mix スポーツmix 古着男子 古着女子 におすすめです!

23ss AURALEE WASHED FINX TWILL SHIRTS 5



FACCIES ファッチーズ ウエスタンシャツ

※古着に関してはボタンの左右等の違いでメンズ、レディースを分けていません。

コムデギャルソンオムシャツ

※サイズ(着丈等…)については素人採寸のため多少の誤差はお許しください。

Porter Classic 21ss ALOHA SHIRT アロハシャツ



2020AW BALENCIAGA レーヨン オーバー シャツ

◎わからないことがあればご質問ください^ ^

St JOHN’S BAY 半袖シャツ 総柄 植物柄 Mサイズ



ポールスミスコレクション 長袖シャツ 花柄PaulSmithCollection

古着商品一覧はコチラ↓

Ralph Lauren ラルフローレン シャツ ネイビーチェック柄 L

#古着な銀シャツ

正規品 セリーヌバイエディスリマン/CELINE by Hedi Slimane



ラルフローレン 長袖 チェックシャツ ブルー S 未使用

083

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●●● フォロー割について ●●●①2000円~3999円 ⇒ 200円割引②4000円~ ⇒ 400円割引おまとめ買いはさらに ⇒ 500円割引【フォロー割引希望】とコメントに書いてください#古着な銀 ←毎日出品中!!フォローして入荷チェックしてね。◎購入前に、ぜひプロフィールをご覧ください。コメントなし、即購入、大歓迎です^ ^購入後24時間以内に出荷に努めます。………………………………………………………………………………●商品情報ブランド:CHAPS RALPH LAUREN チャップス ラルフローレンmade in HONG KONG 香港製コットン オープンカラー 開襟シャツ総柄 和柄 フラワー バード 鳥 伝統ヴィンテージ ビンテージ90s ゆるだぼ US古着 アメカジUSA アメリカアンティーク 古着一点ものおしゃれ 高デザイン製造が香港製ということもあり90年代の「CHAPS RALPH LAUREN」。和柄タイプは市場流通が少ないためお探しの方はお早めに。カラー:マルチカラーサイズ:M~Lサイズ相当(表記M)肩幅52cm身幅55cm袖丈24cm着丈74cm●商品状態目立った汚れ傷少なく良好品。写真をご覧下さい。多少の使用感、色落ちがあり古着らしい風合いを楽しんで頂けると思います。古着男子、古着女子にオススメ。新品ではありませんので神経質な方はお控え下さい発送は送料込みでなるべく安く発送できる方法でお届けしております。小さく折りたたむ場合もございますことご承知おき下さい。90s 古着mix スポーツmix 古着男子 古着女子 におすすめです!※古着に関してはボタンの左右等の違いでメンズ、レディースを分けていません。※サイズ(着丈等…)については素人採寸のため多少の誤差はお許しください。◎わからないことがあればご質問ください^ ^古着商品一覧はコチラ↓#古着な銀シャツ083

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22FW ワコマリア レオパードアロハシャツ XXLテンダーロイン 半袖シャツ カーキ【美品】激レア needles charcoal チャイナシャツ ブラックiggy イギー 新品未使用 シャツ サイズL ブラックjPAPAS ISLAND オープンカラーアロハシャツ 麻100% 総柄 ブラックSUMMER BLUE Evisen Essence Aloha Shirt LJieda GEOMETRIC PILE SHIRT 2WTAPS・VATOS・50sディテール・オープンカラー・チェック・シャツ・10トロフィークロージング ポルカドット水玉インディゴシャツボタンダウンシャツ Ralph palace