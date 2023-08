anuans

*即購入大歓迎!

*送料無料!

*安心の匿名配送!

2022SS

anuansオリジナルレースでお作りしたワンピース。アメスリのデザインがヘルシーさをプラスしてくれます。

衿と袖口を別布にすることで、引き締まった印象になります。

デイリーからオケージョンまで幅広く活躍してくれるアイテムです。

*•*•【 商 品 詳 細 】*•*•

〈素材〉

表地:綿53% ポリエステル47%

別布:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

〈サイズ〉

表記:F

〈実寸〉

身幅 42.5cm

総丈 124.0cm

※採寸は平置きで計測しております。

※多少の誤差はご了承ください。

〈カラー〉

チャコールグレー

〈状態〉

特に目立ったダメージはなく、状態の良いお品ですので、これから長くご愛用いただけます♪

*ハンガーなどの付属品については説明がない限り付属しません。

*撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。

*検品は慎重に行っておりますが、当商品はUSED品の為、細かい部分の見逃しなどがある場合がございます。中古品にご理解のない方や少しの見落としも許せないなど完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください(>人<;)

*返品/返金対応について

・なにか不備がありましたら、必ず評価前にご連絡ください!迅速に対応させていただきます!

・受け取り評価後の返品、キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。

・個人都合での返品はお断りしております。

□梱包・発送について□

出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、コンパクトにして梱包させていただくことをご了承お願いいたします。畳みジワはご容赦ください。

※発送は基本的にゆうパケットポストを利用しております。

※宅急便をご希望の場合は、ご購入前にコメントいただきましたら、追加料金になりますが、らくらくメルカリ便の宅急便に変更致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アニュアンス 商品の状態 新品、未使用

