~ ☆ 無言即購入 大歓迎 ☆ ~

HYSTERIC ダメージ加工 パーカー フリーサイズ ヒステリック ピンク 服



コメント無しの即購入大歓迎です♪

気になる点等ございましたらお気軽にご相談ください♪

できるだけ真摯に対応させて頂きます^^

※先着の購入者様が優先となりますのでご了承ください

◆商品特徴

ANREALAGE×CHAMPION 22SSコラボのリバースウィーブ変形プルオーバーパーカーです♪

独自の解釈でリバースウィーブを解体、そして再構築した特殊デザインのパーカーです♪

リバースウィーブの無骨な素材感とアンリアレイジ特有の絶妙なパターンで織りなす独自のドレープ感は他のどんなアイテムとも被りません♪

サイズはSサイズになりますがかなりゆったりしたシルエットとなっています♪

品番:C8-V108

◆ブランド

ANREALAGE

アンリアレイジ

×

CHAMPION

チャンピオン

◆コンディション

ランク:A

A:非常に状態の良い中古品

※感じ方には個人差がございます。リユース品にご理解いただけますようお願いいたします

◆サイズ

men's/women's:ユニセックス

表記:S

着用感:L程度

かなりゆったりしたシルエットです

平置き実寸(cm)

肩幅:45袖丈:66胸囲:62身幅:58着丈74

※素人採寸の為多少の誤差がございます

◆色

BLACK

ブラック

◆素材

コットン100%

◆製造

中国製

◆ 配送方法

らくらくメルカリ便

ゆうゆうメルカリ便

◆その他

正規品真贋済みの大手ブランド販売店にて購入しました^^

#TKh ←商品一覧はこちらから

#TKhブランドパーカー

#TKhメンズ

#TKhメンズトップス

◆取扱い

ラグジュアリー

モード

ストリート

ロック

ブランド

コート

アウター

ブルゾン

ニット

ジャージ

トラックジャケット

パーカー

スウェット

パンツ

スポーツ

メンズ

ウィメンズ

Y2K

etc.

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

タイプ···プルオーバー

素材···パイル

ポケット···なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンリアレイジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

