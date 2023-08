【完売】 コムデギャルソンオムプリュス　ドッキングパンツ　00aw 2000aw デニム/ジーンズ

※値下げ交渉についてはご遠慮下さい。

00秋冬のドッキングパンツです

使用感はありますが、比較的綺麗な状態です。内側のボタンが取れています。

サイズはMです

ウエスト/ワタリ/股下/全長/裾幅

42/31.5/71.5/98/20

コムデギャルソンオムプリュス COMME des GARCONS HOMME PLUS 2000AW ドッキングロック期 vintage

カラー···グリーン

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

季節感···春、秋、冬

丈···フルレングス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

