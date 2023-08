ID:1290B0495

\\気に入った商品お得に買える//

フォロー頂いた方限定で、商品の値段に応じて割引致します☺︎

=================

5000円~ 9999円 : 300円 割引

10000円~14999円 : 500円 割引

15000円~19999円 : 800円 割引

20000円~29999円 : 1000円 割引

30000円~39999円 : 1500円 割引

=================

コメント欄に、【フォロー割希望】と購入ボタンを押す前にお伝えください!

フォローの確認が出来次第、金額の変更をさせて頂きます。

※ご購入後は割引できません(> <)

必ず価格変更後にご購入ください。

あなたにハマるアイテム多数揃えてます☺︎

⇨#ringonoshop

ーーーーーーーーーー

⚫︎ブランド:JUNYA WATANABE COMME des GARCONS

⚫︎サイズ:XS ※大きめです

(以下の実寸を参考にしてください)

《平置き実寸》

着丈:116

肩幅:37

身幅:40

袖丈:52

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー:紺 ネイビー

⚫︎素材:画像参照

使用感もほとんどなく良い状態です。

状態は写真にてご確認くださいm(_ _)m

気になる点がございましたらコメントください☆

※USED品になりますので、ニオイや状態に対し完璧を求める方や神経質な方はご購入をお控えください。

ーーーーーーーーーー

※ご購入前にご確認お願いします

・基本的に商品は中古・古着ですので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いします

・モニタ環境によって、商品の色合いが多少違う場合があります

・配送について、梱包状態によっては設定した配送方法から変更になる可能性もあります

配送の指定がございましたら、ご購入前にお知らせください

・圧縮して発送する商品もありますので、お受け取り時にたたみシワがある場合もございます

ご理解いただける方のみご購入下さい

・トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ずプロフィールをご確認下さい!

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ジュンヤワタナベコムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

