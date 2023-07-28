【超安い】 ★U902#LTD★2023★SAMURAI SHO★哀川翔★ラスト1本 サングラス/メガネ

■サイズ
希少品☆ベッ甲調★アクアスキュータムメガネ２０１（展示品未使用）
60□16－150 T32-Y150
Ray-Banレイバン／RX5357TD-5707 プレミア生産終了モデル
1枚のレンズの横の長さ60mm、縦の長さ32ｍｍ、
ADSR ブラックフレーム ブルーレンズ
レンズとレンズの間の長さ16mm、
TOMFORD TF5504 メガネ
テンプル（つる）の長さ150mm
【美品】トムフォードTOM FORDサングラス
前面総幅、約150ｍｍ
本田モス専用
(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)
GACKT着用サングラス【Vartix】
【DITA】⭐︎美品⭐︎ディータ サングラス KOHN コーン
■Ray Ban レイバン ウェイファーラー サングラス 20325k04
■専用ケース付・メガネ拭き付■
未使用 正規品 Berluti OLIVER PEOPLES サングラスF592
PENTAX焦灰SafetyアメリカンオプティカルAMERICANOPTICAL
■送料無料。レターパックプラスです。
2023 最新モデル サムライ翔 サングラス SS-Y321 #3 哀川翔
レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。
christian roth クリスチャンロス 黒 サングラス メガネ
運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。
日本未入荷 オークリー ホルブルック ミックス 偏光 サングラス prizm
保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。
shig様専用 （金子眼鏡 KM-16）
発送方法を変更致します。
偏光xPRIZMフラック2.0オークリー/サングラス釣りバイク自転車ゴーグル
発送方法変更時には差額が発生致します。
【美品】トムフォード TomFord ブルーライトカット
宜しくお願い致します。
CHROME HEARTS, クロムハーツ
eyevan7285 535 ブルーライトカットレンズ
トムフォード TF9257 01J
■お値引き交渉はご遠慮下さい■
正規品 レイバン RB2140F 601/4B RB2140F-6014B
No.2030-メガネ セル・バネ丁番【フレームのみ価格】
MONCREL サングラス
■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■
BRAIN DEAD サングラス
40sフレームフランス
伊達。度入レンズに入れかえます。
美品 トムフォード TOM FORDサングラス TF891-K 01A
プラスティック単焦点無色レンズ
レイバン Ray-Ban サングラス メンズ ケース付
（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）
Kira2☆様専用 OAKLEY RADAR EV レーダーEV サングラス
【超定番】TOMFORD トムフォード 伊達メガネ サングラス TF5303
●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ
oh My Glasses 度入りレンズ
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
朝倉未来 GUCCIサングラス
OAKLEY KATO
●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ
超美品 OAKLEYオークリー 偏光サングラス FLAK 2.0 フラック2.0
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
◆ Nikon ◆ 調光レンズ ヴィンテージフラットトップサングラス
999.9 feelsun フォーナインズ サングラス F-08NP
●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ
GUCCI GG0334S グッチ サングラス ティアドロップ ゴールド
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
正規美 希少 トムフォード ホイットニー サングラス黒 クリアブラック系 付属有
迅速発送 調光レイバン RB2140F-9015F 54 キムタク着用
●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ
ラッキーラッキー様 専用
Julius tart optical ar メガネ
●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ
A.D.S.R LOU03 ブラック×ブルー 極美品
(極美品！)PRADA プラダ ロゴ SPR27M サングラス
●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ
未使用 ayame アヤメ メガネマンレイブリッジ イエローゴールド サングラス
Cutler & Gross サングラス（ブラックxブルー）
●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ
日本正規品 モスコット レムトッシュ ジャパンリミテッドⅥ TORTSG
Salvatore Ferragamo sf2807a 001 [レディース]
MIKITAマイキータティアドロップミラーサングラスゴールド希少品
カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。
モンクレール フラグメント サングラス
上記レンズ代、別途2500円になります。
新品 999.9 フォーナインズ S-936T メガネ ウェリントン 横浜流星
※PC用にはカラーは対応できません。
新品正規品 オークリー サングラス 9208-0538 レーダーEVパス
★美品★MYKITA マイキータ LAVRA
超硬質コーティング(傷に強いコーティング)
【ヴィンテージ】ボシュロム社製 レイバン サングラス RAY-BAN 10K
別途3200円
TAKAHIROMIYASHITA The soloist サングラス
guepard gp-08n
＊メーカー度数在庫範囲に限ります。
OLIVER PEOPLES MP-2 SUN Polarized BKS 雅
OAKLEY オークリー FLAK JACKET custom 美品
特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。
新品 トムフォード TF5549 FT5549 001 メガネ サングラス
(一部、出来ない度数もあります。)
TIEMCO サイトマスター STオーバル 2 タレックス 偏光 セレン
Gianni Versace ジャンニヴェルサーチ サングラス メデューサ
以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を
MSCOT ZEV ブラック
電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。
Ray-Ban ニューウェイファーラー 新品試着のみ
それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数を
463様専用 遠近両用 オークリー OX8137A 02 フロッグスキン
お入れ致します。
MASUNAGA KENZO増永眼鏡 ケンゾー メガネフレーム RIGAL 黒
【新品】tonysame トニーセイム 眼鏡 赤笹 クロ フォーナインズ
Kearny Diary 常田大希着用モデル
【CELINE 】セリーヌ CL40061F 偏光 サングラス 登坂広臣
哀川 メガネ
【正規品】GUCCI スクエア メガネ ネイビー ブラック シェリーライン ロゴ
SAMURAI 翔
【美品】クロムハーツ BABY-A アイウェア 48-22-145
サムライ 翔
STEADY STD-48 ダブルブリッジ
哀川 翔
One/Three Compound Frame オーダーメイド品 金縁
SAMURAI SHO
【綺麗】映画LEONモデル waiting for the sun サングラス
GUCCI サングラス 4875
PRADA SPS 55V サングラス 調光レンズ スポーツ ブラック プラダ
【プレミア・激レア】PORSCHE DESIGN サングラス
■サイズ60□16－150 T32-Y1501枚のレンズの横の長さ60mm、縦の長さ32ｍｍ、レンズとレンズの間の長さ16mm、テンプル（つる）の長さ150mm前面総幅、約150ｍｍ(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)■専用ケース付・メガネ拭き付■■送料無料。レターパックプラスです。レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。発送方法を変更致します。発送方法変更時には差額が発生致します。宜しくお願い致します。■お値引き交渉はご遠慮下さい■■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■伊達。度入レンズに入れかえます。プラスティック単焦点無色レンズ（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ (別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。上記レンズ代、別途2500円になります。※PC用にはカラーは対応できません。超硬質コーティング(傷に強いコーティング)別途3200円＊メーカー度数在庫範囲に限ります。特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。(一部、出来ない度数もあります。)以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数をお入れ致します。哀川 メガネSAMURAI 翔サムライ 翔哀川 翔SAMURAI SHO