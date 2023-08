【超安い】 ★U902#LTD★2023★SAMURAI SHO★哀川翔★ラスト1本 サングラス/メガネ

■サイズ

希少品☆ベッ甲調★アクアスキュータムメガネ201(展示品未使用)

60□16-150 T32-Y150

1枚のレンズの横の長さ60mm、縦の長さ32mm、

レンズとレンズの間の長さ16mm、

テンプル(つる)の長さ150mm

前面総幅、約150mm

(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)

■専用ケース付・メガネ拭き付■

■送料無料。レターパックプラスです。

レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。

運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。

保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。

発送方法を変更致します。

発送方法変更時には差額が発生致します。

宜しくお願い致します。

■お値引き交渉はご遠慮下さい■

■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■

伊達。度入レンズに入れかえます。

プラスティック単焦点無色レンズ

(汚れに強い撥水コートUVカット付)

●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ

●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ

●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ

●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ

カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。

上記レンズ代、別途2500円になります。

※PC用にはカラーは対応できません。

超硬質コーティング(傷に強いコーティング)

別途3200円

*メーカー度数在庫範囲に限ります。

特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。

(一部、出来ない度数もあります。)

以前お作りされたメガネ店にて度数とPD(瞳孔間距離)を

電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。

それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数を

お入れ致します。

哀川 メガネ

SAMURAI 翔

サムライ 翔

哀川 翔

SAMURAI SHO

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

