人気激安 【新品】ノースフェイス　マーティンウィング16 黒 登山用品

THE NORTH FACE ザ・ノース・フェイス

マーティンウィング16

Martin Wing 16

ブラック

定価 16,500円(税込)

L:H50×W29×D9.5cm

L/15L

正規オンラインて購入し、新品未使用です。

トレラン以外にも、通勤ランに最適なサイズです。

汗等で汚れる物なので、新品がオススメです。

今後使用する機会がないので出品します。

折りたたんで発送させていただきます。

新品未使用ですが、自宅保管のため神経質な方は購入を控えて下さい。

購入後のキャンセルは受付ません。

ノンクレーム・ノンリターンでお願いします。

以下サイト

レース用ランニングパックとして高い人気を誇るマーティンウィングシリーズの最新大型モデルです。さらなる利便性を求め、フィット感と通気性、ポケットの位置や容量をアップデート。フロントには500mlのボトルが収まるポケットを配備。ヒップポケットも容量を増やし、本体下部に行動中でもアクセスしやすい収納ポケットを設けています。メインコンパートメントにはJ型のトリプルジッパーを採用し、サイドアクセスも可能。無駄を省いたシンプルな形で、レースだけでなく、日々のロードランにも使いやすいデザインに仕上げています。

トレイルラン

トレラン

通勤ラン

ランニング

North Face

ノースフェイス

GREGORY

グレゴリー

SALOMON

サロモン

montbell

モンベル

マムート

Arc’teryx

アークテリクス

Patagonia

パタゴニア

NIKE

ナイキ

ASICS

アシックス

adidas

アディダス

リュック

ザック

バックパック

夏フェス

フェス

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

THE NORTH FACE ザ・ノース・フェイスマーティンウィング16Martin Wing 16ブラック定価 16,500円(税込)L:H50×W29×D9.5cmL/15L正規オンラインて購入し、新品未使用です。トレラン以外にも、通勤ランに最適なサイズです。汗等で汚れる物なので、新品がオススメです。今後使用する機会がないので出品します。折りたたんで発送させていただきます。新品未使用ですが、自宅保管のため神経質な方は購入を控えて下さい。購入後のキャンセルは受付ません。ノンクレーム・ノンリターンでお願いします。以下サイトレース用ランニングパックとして高い人気を誇るマーティンウィングシリーズの最新大型モデルです。さらなる利便性を求め、フィット感と通気性、ポケットの位置や容量をアップデート。フロントには500mlのボトルが収まるポケットを配備。ヒップポケットも容量を増やし、本体下部に行動中でもアクセスしやすい収納ポケットを設けています。メインコンパートメントにはJ型のトリプルジッパーを採用し、サイドアクセスも可能。無駄を省いたシンプルな形で、レースだけでなく、日々のロードランにも使いやすいデザインに仕上げています。トレイルラントレラン通勤ランランニングNorth FaceノースフェイスGREGORYグレゴリーSALOMONサロモンmontbellモンベルマムートArc’teryxアークテリクスPatagoniaパタゴニアNIKEナイキASICSアシックスadidasアディダスリュックザックバックパック夏フェスフェス

