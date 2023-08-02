最先端 M Wtaps D2 JACKET ダブルタップス ジャングル ジャケット 黒 ミリタリージャケット

201BRDT-JKM03

ジャングルファティーグ 4th usarmy L-S

D2 / JACKET. COTTON. WEATHER

M Wtaps D2 JACKET ダブルタップス ジャングル ジャケット 黒



ESSAY エッセイ 20AW FIELD JACKET フィールドジャケット

フラップポケットを左胸に設けたデッキジャケット。

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背面にWTVUAのステンシルロゴ入り。

ハンティングジャケット ユーロ

硫化染めの生地を使用し、襟裏のチンストラップ、裾脇のアジャスターベルト、筒2段編みの袖リブなどヴィンテージ様式のディテールを組み合わせたアウター。

wackomaria M65 JACKET マリア像



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Body length 70

DIOR HOMME 05SS ディオールオム サファリジャケット M-65

Chest width68.5

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Sleeve length 56

【VINTAGE】U.S ARMY M-65 Field Jacket

Shoulder width 63

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COLOR : BLACK

アメリカ輸入 m-65 ミリタリー カーキ デザイン フィールド ジャケット

SIZE : MEDIUM

ARMY 80s ミリタリー フィールドジャケット コンバット ヴィンテージ

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DENHAM デンハム MA-1 ジャケット



S-S 美品 60s米軍実物 ERDL 迷彩 ジャングルファティーグ ジャケット

状態 : 新品未使用品

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購入先 : Wtapsオンライン購入

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変形 80's 90's old vintage ミリタリー ロング コート

※ 個人保管となりますので、画像をご確認の上ご購入下さい ※

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Y2K 00s high neck jacket

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箱の凹みや傷、汚れ、破損等ある場合も同様です

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U.S.Army M43 HBT jacket 13starフィールドジャケット

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

201BRDT-JKM03D2 / JACKET. COTTON. WEATHERフラップポケットを左胸に設けたデッキジャケット。背面にWTVUAのステンシルロゴ入り。硫化染めの生地を使用し、襟裏のチンストラップ、裾脇のアジャスターベルト、筒2段編みの袖リブなどヴィンテージ様式のディテールを組み合わせたアウター。Body length 70Chest width68.5Sleeve length 56Shoulder width 63COLOR : BLACKSIZE : MEDIUMFABRIC : COTTON 100%状態 : 新品未使用品購入先 : Wtapsオンライン購入※ 個人保管となりますので、画像をご確認の上ご購入下さい ※質問は必ず期間内にお願いします購入後の質問にはお答えできません箱の凹みや傷、汚れ、破損等ある場合も同様です新規の方、評価の悪い方の購入があった場合、削除する場合がございますので御容赦願います連絡が取れない場合、運営へ通知いたしますスムーズなお取引、宜しくお願い致しますダブルタップスD2ジャケットディーツーD2ジャケット黒ブラックBLACK

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

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