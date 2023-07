ご覧いただきありがとうございます♪

#tomoのバッグ部屋

◆アイテム

COACH コーチ

リュック バックパック

メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス

通勤通学 ビジネス レザー シグネチャー

ブラック系 グレー系

グラハム

◆サイズ

たて:38㎝

よこ:32㎝

マチ:12㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

◆素材

レザー 革

PVC

◆カラー

ブラック系 黒

グレー系 灰色

◆仕様

内ポケット×1

内ファスナーポケット×1

外ファスナーポケット×1

外ポケット×2

◆状態

使用回数が少ないため、美品です。

※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。

※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。

◆詳細

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。

◆お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。

◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

✅お取引について

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。

管理番号:1052

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます♪#tomoのバッグ部屋◆アイテム COACH コーチリュック バックパック メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス 通勤通学 ビジネス レザー シグネチャーブラック系 グレー系グラハム ◆サイズたて:38㎝よこ:32㎝マチ:12㎝※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。◆素材レザー 革PVC◆カラーブラック系 黒グレー系 灰色◆仕様内ポケット×1内ファスナーポケット×1外ファスナーポケット×1外ポケット×2◆状態使用回数が少ないため、美品です。※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。 ◆詳細大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。◆お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ✅お取引についてご不明点ございましたらお気軽にコメントください。(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。管理番号:1052

