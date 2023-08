選ぶなら ハイ エアジョーダン1レトロ OG 28.0cm!! ーセルティックス スニーカー

人気色のーセルティックス/ブラック アンド ラッキーグリーンー28.0cmです。

☆即購入可能です

BLAZAR MID '77 VNTG

☆撮影の為に箱を開けたのみ(内装紙の少々の破れは元々の物なのでご了承下さい。商品は全くの新品未使用でございます)

☆すり替え防止の為、返品交換不可になります

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "セルティックス/ブラック アンド ラッキーグリーン" (2023)

4/15(土)に発売、現在完売している商品です。

サイズ:28.0cm

状態︎︎:新品未使用

SNKSにて当選しました

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

