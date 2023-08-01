選ぶなら ハイ エアジョーダン1レトロ OG 28.0cm!! ーセルティックス スニーカー

人気色のーセルティックス/ブラック アンド ラッキーグリーンー28.0cmです。
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☆即購入可能です
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☆撮影の為に箱を開けたのみ（内装紙の少々の破れは元々の物なのでご了承下さい。商品は全くの新品未使用でございます）
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☆すり替え防止の為、返品交換不可になります
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ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "セルティックス/ブラック アンド ラッキーグリーン" (2023)
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4/15(土)に発売、現在完売している商品です。
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サイズ：28.0cm
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状態︎︎：新品未使用
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SNKSにて当選しました
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商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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人気色のーセルティックス/ブラック アンド ラッキーグリーンー28.0cmです。☆即購入可能です☆撮影の為に箱を開けたのみ（内装紙の少々の破れは元々の物なのでご了承下さい。商品は全くの新品未使用でございます）☆すり替え防止の為、返品交換不可になりますナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "セルティックス/ブラック アンド ラッキーグリーン" (2023)4/15(土)に発売、現在完売している商品です。サイズ：28.0cm状態︎︎：新品未使用SNKSにて当選しました
商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用