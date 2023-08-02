2022年新作入荷 Moodymann レコード その他

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カンフーキッド 好小子 レコード
ソノシート各種14枚
〜以下、転載〜
【日本未入荷レア品】TWICEレコード
MOODYMANN主宰〈KDJ〉レーベル4年ぶりの新作がリリース!!
gp-3 レコードプレイヤー コロンビア 箱付き
8mmファンのための効果音楽集 他 レコード 8枚セット rd0329-22
ROBERTA SWEEDとのPITCH BLACK CITYプロダクションによる名曲「RUNAWAY」以来となる単独続編!! 流麗なピアノとベースの掛け合いからセクシーなサックスがハマるモダンジャズ、コンガのビートとドラムがグルーヴを刻むメロウ・ジャズファンクへと展開する二段構成の"Pitch Black City Reunion"、KENNY自身によるソフトでミステリアスなヴォーカルをフィーチャーしたビートダウン"Got Me Coming Back Rite Now"の2曲を収録!
kandytown last album レコード lp
ベートーヴェン 交響曲第５ トスカニーニ NBC アナログレコード
A-1 Pitch Black City Reunion (recorded live somewhere in Detroit)
未開封 アナログプロダクション ミンシュ ボストン響 Bolero
B-1 Got Me Coming Back Rite Now
杏里 カセットテープ レトロテープ
オーディオテクニカ フルオートレコードプレーヤー AT-LP60X
※他にも多数のレアアイテムを出品しております。この機会に是非ご覧くださいませ。
鄧麗君 島國之情歌第三集 絲絲小雨
Moodymann レコード
#Detroit #レコード #ムーディーマン #ハウス #ソウル #ファンク #house #soul #funk
青春REGGAE パート2 Tico & icchie レゲエ レコード LP
【未開封】Nier Automata Vinyl Boxニーアオートマタレコード
ご覧頂きありがとうございます。〜以下、転載〜MOODYMANN主宰〈KDJ〉レーベル4年ぶりの新作がリリース!!ROBERTA SWEEDとのPITCH BLACK CITYプロダクションによる名曲「RUNAWAY」以来となる単独続編!! 流麗なピアノとベースの掛け合いからセクシーなサックスがハマるモダンジャズ、コンガのビートとドラムがグルーヴを刻むメロウ・ジャズファンクへと展開する二段構成の"Pitch Black City Reunion"、KENNY自身によるソフトでミステリアスなヴォーカルをフィーチャーしたビートダウン"Got Me Coming Back Rite Now"の2曲を収録!A-1 Pitch Black City Reunion (recorded live somewhere in Detroit)B-1 Got Me Coming Back Rite Now※他にも多数のレアアイテムを出品しております。この機会に是非ご覧くださいませ。#Detroit #レコード #ムーディーマン #ハウス #ソウル #ファンク #house #soul #funk