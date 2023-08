2022年新作入荷 Moodymann レコード その他

ご覧頂きありがとうございます。

〜以下、転載〜

MOODYMANN主宰〈KDJ〉レーベル4年ぶりの新作がリリース!!

ROBERTA SWEEDとのPITCH BLACK CITYプロダクションによる名曲「RUNAWAY」以来となる単独続編!! 流麗なピアノとベースの掛け合いからセクシーなサックスがハマるモダンジャズ、コンガのビートとドラムがグルーヴを刻むメロウ・ジャズファンクへと展開する二段構成の"Pitch Black City Reunion"、KENNY自身によるソフトでミステリアスなヴォーカルをフィーチャーしたビートダウン"Got Me Coming Back Rite Now"の2曲を収録!

A-1 Pitch Black City Reunion (recorded live somewhere in Detroit)

B-1 Got Me Coming Back Rite Now

※他にも多数のレアアイテムを出品しております。この機会に是非ご覧くださいませ。

