………………………………………………………………………………

●商品情報

ブランド:CHAPS RALPH LAUREN チャップス ラルフローレン

made in HONG KONG 香港製

コットン オープンカラー 開襟シャツ

総柄 和柄 フラワー バード 鳥 伝統

ヴィンテージ ビンテージ

90s ゆるだぼ US古着 アメカジ

USA アメリカ

アンティーク 古着一点もの

おしゃれ 高デザイン

製造が香港製ということもあり90年代の「CHAPS RALPH LAUREN」。和柄タイプは市場流通が少ないためお探しの方はお早めに。

カラー:マルチカラー

サイズ:M~Lサイズ相当(表記M)

肩幅52cm

身幅55cm

袖丈24cm

着丈74cm

●商品状態

目立った汚れ傷少なく良好品。

写真をご覧下さい。

多少の使用感、色落ちがあり古着らしい風合いを楽しんで頂けると思います。古着男子、古着女子にオススメ。

新品ではありませんので神経質な方はお控え下さい

発送は送料込みでなるべく安く発送できる方法でお届けしております。小さく折りたたむ場合もございますことご承知おき下さい。

90s 古着mix スポーツmix 古着男子 古着女子 におすすめです!

※古着に関してはボタンの左右等の違いでメンズ、レディースを分けていません。

※サイズ(着丈等…)については素人採寸のため多少の誤差はお許しください。

◎わからないことがあればご質問ください^ ^

083

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

