【人気商品】 ダブルタップス wtaps Tシャツブラック COTTON SS/ :///:/ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

wtapsのTシャツになります。

オンライン購入品でお色は黒です。

撮影の為袋から出しましたが、新品未使用です。

(W)taps Urban Territoryの明朝体ロゴをフロントに大きくレイアウトしたスクリーンプリントTシャツ。米国産コットンを原材料に使用したドライな風合いの丸胴ボディ(日本製)を採用。右前裾の織りネーム+ピスネームはボディと同色に。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···ブラック

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

