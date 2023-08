超高品質で人気の SnowPeak セパレートシュラフオフトンワイドBD-103 3個セット 登山用品

【内容】

SnowPeak

セパレートシュラフオフトンワイドBD-103

【状態】

2年前に購入、3回程度使用。毎回使用後に手洗い室内干しをしており、汚れは殆どないと思います。

タバコも吸わないので匂いも問題ないです。

大事に使ってましたので、目立った傷や汚れなど無い美品になります。

【不足品】

3枚目写真での黒い収納ベルト、1セットにつき2本なので、3セットで6本あるのが本来ですが、1本紛失しています。

スノピのマークはないけれど、普通にホームセンターで売られているベルトで代用できますが、その点のみ了承してください。

【補足】

3セットを連結させる事ができ、キャンプ時に夫婦2名と幼児2名で使用していました。

以下、公式HPより引用

サイズ : 105×210cm(敷)、110×200cm(掛)

重量 : 2,600g

収納サイズ : φ28×52cm

セット内容 : 本体、収納ケース、収納ベルト×2

下限温度 : 5度

機能 : 抗菌・消臭加工

特長 : 高機能保温素材アモノフォロファイバーを封入。横幅を広げたワイドタイプでゆったりと眠れます。抗菌・消臭加工(デオブレイン)を施しています。

アウトドア用寝具···寝袋・シュラフ

寝袋の種類···封筒型

#スノーピーク

#snowpeak

#シュラフ

#寝袋

#オフトン

#お布団

#セパレートシュラフ

#封筒型

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

