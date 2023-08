人気定番 Recon westcomb Cargo Sサイズ Mens ワークパンツ/カーゴパンツ

ご覧いただきありがとうございます。

ブランド:westcomb (ウェストコム)

商品名:Recon Cargo Mens

サイズ:S

サイズ詳細:ウエスト80cm、ヒップ96cm、総丈100cm

素材は schoeller dynamic でとてもよくストレッチします。小雨程度であればレインウェアいらずの撥水性能も魅力です。秋〜春の山行にいかがでしょうか。

試着のみの新品未使用品ですが、なぜか右脚が左脚より約2cm短くなっています(右100cm、左102cm)。実用面では問題ないかと思いますが、気になる方はご自身で丈詰めされるなどなさってください。

ムーンライトギア、STATIC、アークテリクス等お好きな方に。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

