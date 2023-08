季節感···夏

カラー···ブラック

ネック···クルーネック

袖丈···半袖

岩田剛典 GOD SELECTION XXX be my guest

やっとの思いで購入しましたが、やはりXLサイズが大きすぎたので、泣く泣く出品します。

未使用品です

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 新品、未使用

