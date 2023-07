【限定特価】 RODE Wireless ・Microphones GO・急速充電ケース イヤフォン

・RODE Wireless GO

即購入◎ SONY Link Buds グレー

・Rode Wireless GO II 急速充電ケース

新品未使用 Fiio_FH7 有線イヤホン

・RODE Microphones

【即購入歓迎】AirPods Pro MWP22ZM/A

の3点セットです。

骨伝導イヤホン 水泳 IP68完全防水 ヘッドホン bluetooth



限定版 Moondrop 水月雨 S8×EFFECTAUDIO Virtuoso

何度か使用しましたが、自分には合わず

BOSE SLEEPBUDS II 工場再生品 未使用

他のものと買い替えのために出品します。

vibe nano8 左使用僅か



SONY フルワイヤレスイヤホン プラチナホワイト WF-1000XM4 BM

目立つ汚れ傷はありませんが、素人保管の為

【新品未開封】鮎川太陽さん ボイス入りイヤホン ZENNY

気になる方はご遠慮ください。

AirPodsPro第2世代 ケース付き



新品 AirPods Pro 第二世代 R片耳 右耳のみ Apple純正品

付属品等は写真に写っているものが全てで

MagSafe 充電ケースとAirPods Pro 左右

箱等もありません。

【新品・未使用】 AirPods 第2世代



Hammerhead HYPERSPEED For PS5

写真掲載のRODE Wireless GOは白ですが

AirPods 第1世代

黒の販売です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・RODE Wireless GO・Rode Wireless GO II 急速充電ケース ・RODE Microphones の3点セットです。何度か使用しましたが、自分には合わず他のものと買い替えのために出品します。目立つ汚れ傷はありませんが、素人保管の為気になる方はご遠慮ください。付属品等は写真に写っているものが全てで箱等もありません。写真掲載のRODE Wireless GOは白ですが黒の販売です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SMR-10-B ソニー 首かけ集音器 ブラックBoCo ★ワイヤレス骨伝導イヤホン★HA-5 CL-1002★未開封AirPods 2世代 MV7N2J/A 美品【新品未使用】Apple AirPods Pro MLWK3JA