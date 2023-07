最旬ダウン zippo☆NISSAN☆ＮＩＳＭＯ☆両面☆ブラック☆ジッポ ライター タバコグッズ

【質問の前にお読みください】

✔単品での値引きはしません。

※複数同時購入で少額の値引きあり

✿説明文コピー等、画像の無断使用は禁止致します。

✔︎︎︎︎プロフィールの確認をお願い致します。

✔︎︎︎︎無言、即購入OKです。

#その他車系のZIPPOを見たい方はココをクリック

#その他ZIPPOはここをクリック

■新品、未使用

(付属品)

■永久保証書

■専用箱

■ニスモ (NISMO) とは、社名であるニッサン モータースポーツ インターナショナル株式会社(Nissan Motorsports International CO.LTD.)

NissanのNisに、MotorsportsのMoを組み合わせてNISMOと命名しております。

■ル・マン24時間耐久レースや全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権などに数多く参戦しておりタイトルを獲得した実績があります。

■NISSANのNISMOとZIPPOがコラボした素敵な作品です。

■クールなブラックの光沢、表はNISMOのロゴが刻まれ、裏はNISMOのモノグラムデザインが彫り込まれたお洒落な仕上がりになっています。

■Zippoはアメリカ(USA)のオイルライター有名ブランドです。

■オイルを入れるだけで すぐにお使い頂けます。zippoオイル、ライター用オイルはコンビニやスーパーにも置いています。

100円ショップにもおいてあるライター専用オイルでもご使用可能ですので、手軽に入手可能です。

■ラッピング無料です。

※購入しましたら、取引コメントでお知らせください

■ボトムはランダムになります。

(その他)

※シリアルナンバーがある商品もナンバーはランダムになります。

※革、天然石、シェルを使用している商品は柄が個々により多少変わります。

■発送は必ず追跡番号がついた発送方法でお送りしますので、御安心ください。

できる限りのご要望にお応え致しますので、ご希望の発送方法があれば、必ず購入前にご相談ください。

購入後の変更はシステム上、できない場合がありますので予めご了承ください。

※発送方法の変更により、送料無料分以上になった場合はその分のご負担をお願い致します。

zippo☆NISSAN☆NISMO☆両面☆ブラック☆ジッポ ライター

■全て最低限の検品をした上で発送しております。

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

