新着商品 《ネコちゃん様専用❢》美品❢　男性着物　木綿・書生絣　羽織＆着物　アンサンブル 着物

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夏帯 西陣織・佐々木染織謹製 正絹 絽・名古屋帯150 葡萄・お仕立上がり



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身丈 約 １０２cm

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裄丈 約 ６５cm

新品 反物 本場大島紬 夏大島 伝統的工芸品 純絹織物 鹿児島県 逸品 着物

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