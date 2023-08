2207833

▼ brand : ダブルアールエル ラルフローレン

▼ detail : サンダーバード ハンドニット

▼ size : XS

実寸 (cm)

裄丈 ≫ 93

身幅 ≫ 43

袖下丈 ≫ 50

着丈 ≫ 73

* 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。

* 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。

▼ 状態 :[A]ランク程度 * あくまでも主観です

SS : 新品未使用

S : 使用感が少ない良コンディション

A : 使用感はあるが、目立った汚れやダメージなし

B : 使用感があり、小程度の汚れやダメージ

C : 使用感があり、中程度の汚れやダメージ

D : 使用感があり、目立ったダメージ

E : 着用に支障のあるジャンク品

特記 : 毛玉あり。

.

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2207833▼ brand : ダブルアールエル ラルフローレン▼ detail : サンダーバード ハンドニット▼ material : ウール▼ size : XS実寸 (cm)裄丈 ≫ 93身幅 ≫ 43袖下丈 ≫ 50着丈 ≫ 73* 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。* 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。▼ 状態 :[A]ランク程度 * あくまでも主観ですSS : 新品未使用S : 使用感が少ない良コンディションA : 使用感はあるが、目立った汚れやダメージなしB : 使用感があり、小程度の汚れやダメージC : 使用感があり、中程度の汚れやダメージD : 使用感があり、目立ったダメージE : 着用に支障のあるジャンク品特記 : 毛玉あり。.

