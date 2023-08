Frank&Eileen BARRY WHL

ややウエストを絞ったシャープなシルエットと、アウトして着ると丁度いい短めの着丈

肩口もダーツで絞り、バックスタイルもきれいな1着

第二ボタンまで開襟したカジュアルなシャツで、春夏にお勧めのシャツ

風合いのあるリネン素材で夏涼しく着ていただけます

サイズ表記 XS

海外サイズの為日本に置き換えるとS〜M相当になります

実寸cm(多少の誤差はお許しください)

着丈 58

肩幅 40

身幅 47

袖丈 57

色 ホワイト

素材 イタリアリネン100%

状態 目立つダメージ等ありません

目立つもの以外の記載はしておりませんので、古着の特質上、使用感に関してはご理解下さいませ。

撮影状況により色味に若干の差異が生ずることがございます。

発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便にて行います。

小さく折り畳んでの発送となります。ご了承ください

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···麻

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フランクアンドアイリーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

