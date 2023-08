ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。Nike Travis Scott Reverse Mocha Air Jordan 1トラヴィス スコット エア ジョーダン 1 Low リバース モカ CheckGoods 型番: DM7866-162撮影したものが確実に実物でございますチェックグッズアプリで鑑定済みです鑑定書コードで鑑定書を調べることができます購入希望者には鑑定書コードをお伝えしますので、そちらでご確認できます。スニーカー、箱の状態はかなり良く、個体差も見受けられません。鑑定する際に、中敷の裏面を少し傷つけてしまいました(ノリの接着が強く、剥がす際に傷つくことはよく起こることです)中敷の裏面ですので見えないですし、影響はありません。そのため多少お安くお譲り致します気になる点はご気軽にご質問ください。状態:新品未使用カラー:Reverse Mochaサイズ:28.5(28cmもあります)発送方法:メルカリ便または、ヤマト運輸1-2日で発送致します支払い確認後メルカリ便または、ヤマト運輸で発送致します。どちらも追跡ができますのでご安心ください。何か気になる点がありましたら気軽にコメントください、よろしくお願いします。メインカラー···ホワイト、ブラウン、ベージュ人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ローカット(Low)シーン···バスケットボール特徴/機能/素材···スエード

