エフオージー エッセンシャルズ

fear of God Essentials ロゴ sweatpants

色:Seafoam

サイズ:S

ウエスト:78cmー87cm

長さ:106cm

裏起毛、ラバー加工ロゴパッチ

素材:80% コットン, 20% ポリエステル

付属品タグ、袋

fear of God取り扱いショップにて購入

基本24時間以内発送致します。

喫煙者及びペットはおりません。

すべての商品は温度湿度が管理できる場所で保管しております。

エフオージー エッセンシャルズfear of God Essentials ロゴ sweatpants色:Seafoamサイズ:Sウエスト:78cmー87cm長さ:106cm裏起毛、ラバー加工ロゴパッチ素材:80% コットン, 20% ポリエステル付属品タグ、袋fear of God取り扱いショップにて購入基本24時間以内発送致します。喫煙者及びペットはおりません。すべての商品は温度湿度が管理できる場所で保管しております。

