【爆売り！】 YOHJI YAMAMOTO THE MEN 4.1 2010 腕章 その他

【プロフィールをご一読ください】

*価格交渉承ります

YOHJI YAMAMOTO THE MEN 4.1 2010 TOKYO show 腕章

2010/4/1 国立代々木競技場第二体育館にてヨウジヤマモトのメンズコレクションが開催されましたが、入場した際にいただいた腕章になります。

当日は諸事情で関係者枠で入場しましたが、一般の招待客にこの腕章が配布されたかは定かでは有りません。

コレクション開催中のみ着用。そのままクローゼットで保管していましたが、留め具にサビが生じています。

(写真4枚目参照)

縦: 約7.5cm

横: 36.5cm

*素人採寸の為、誤差はご容赦ください

すり替え防止のため、購入後はNC/NRでお願いします。

長期保管品である事をご承知ください。

ネコポスで発送予定です。

商品の情報 ブランド ヨウジヤマモトプールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ヨウジヤマモトプールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

