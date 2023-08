商品説明

SEVEN BY SEVEN EDIFICE別注

REW RK ASYMMETRY SHIRT シャツ

【COLOR】BLACK

【SIZE】L

【商品状態】 古着のウエスタンシャツを再構築したアイテムです リメイク品且つ 製品染めが施されている為 初期傷や色褪せ 色ムラがある事をご理解お願い致します ブラック表記ではありますが 濃紺にも見えます。

写真の追加や気になる点がございましたら 購入前にお申し付けください。

デザイン···無地

襟···レギュラーカラー

肩幅 51cm

身幅 62cm

着丈 81cm

袖丈 61cm

袖口 13cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド セブンバイセブン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

