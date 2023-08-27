【おしゃれ】 Keyboard Magic Touch MK2C3J/A 日本語 IDテンキー PC周辺機器

未使用に近い状態です。
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未使用保管品OMRON オムロン 無停電電源装置 UPS BY75SW 箱が違う
使用数回。動作不良無し。主観となりますが小さな傷も見られません。
キヤノン PIXUS TS5330BK 新品未開封
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外箱の状態も良好です(シュリンク付き)。
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付属品は未使用です。
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未使用に近い状態です。使用数回。動作不良無し。主観となりますが小さな傷も見られません。外箱の状態も良好です(シュリンク付き)。付属品は未使用です。その他ご不明点がございましたらコメント欄よりご連絡ください。宜しくお願い致します。Appleシリコン搭載Macモデル用 Touch ID搭載Magic Keyboard テンキー付き 日本語（JIS）MK2C3J/Aブランド：Appleキーボード種類：キーボードケーブルタイプ：無線キー言語：日本語インターフェース：ワイヤレス（Bluetooth）色：ホワイト系テンキー有無：あり#Apple #Mac