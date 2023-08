【現品限り一斉値下げ！】 ヒステリックグラマー　デニムパンツ　新品タグ付き デニム/ジーンズ

ヒステリックグラマー のデニムパンツです。

サイズ 25インチ

ウエスト 約34センチ

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

定価39,600円

新品・未使用ですが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

気になる方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。

コンパクトに畳んでの発送となりますので、たたみシワは予めご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

ヒステリックグラマー のデニムパンツです。サイズ 25インチウエスト 約34センチ※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。定価39,600円新品・未使用ですが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。気になる方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。コンパクトに畳んでの発送となりますので、たたみシワは予めご了承ください。

