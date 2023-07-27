【アウトレット☆送料無料】 新品!ハグオーワーフォークロア刺繍スモック シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

ハグオーワーのフォークロア刺繍スモックです。

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お色はブラックです。

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購入後より自宅保管品で折り畳みジワがございますが、新品未使用品タグ付きになります。

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定価は14175円です。

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とても可愛いフォークロアスモックです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハグオーワー 商品の状態 新品、未使用

ハグオーワーのフォークロア刺繍スモックです。お色はブラックです。購入後より自宅保管品で折り畳みジワがございますが、新品未使用品タグ付きになります。定価は14175円です。とても可愛いフォークロアスモックです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハグオーワー 商品の状態 新品、未使用

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