注目ブランド アップルバム APPLEBUM ニューヨーク 新品 MLB ヤンキース その他

APPLEBUM × MLB コラボレーション

USのメジャースポーツの代表格である「Major League Baseball」とのBIGコラボ!!!

この「NY YANKEES *OVERSIZE SWEAT PANTS」は、13.4ozの超肉厚な綿100%裏起毛スウェットを使用したビッグシルエットのスウェットパンツになります。

Yankeesの【NY】マークを左サイドに、【APPLEBUM】ロゴと【YOUR TALENT BRINGS YOU WINS,BUT THE TEAMWORK BRINGS YOU THE CROWN】を筆記体で右サイドに刺繍。

左前上部にはメジャーリーグベースボールを象徴する伝統あるロゴマーク【バッターマンロゴ】の刺繍ワッペンを配置し、アクセント具合も最高潮。

ウルトラヘビーウェイトスウェットならではのハリ感とゆとりのあるシルエットを楽しめる、他にはない最高級スウェットパンツとなっています。

極厚生地のためスウェットパンツにありがちなヒザが出てシルエットが崩れるといったことも回避し、長期にわたり型崩れなく着用いただけます。

タグは切ってしまいありませんが未使用品となります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アップルバム 商品の状態 新品、未使用

