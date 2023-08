ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。ブランド品多数出品しています、是非ご覧くださいませ❣️#NORTHMARY_ブランド#NORTHMARY_時計即決購入は一年間の動作保証付!プロフ注意事項ご一読お願いいたします(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈⋆)❅商品分解整備・磨き済Cartier カルティエロードスターLMシルバー文字盤×ステンレスケースブレスオート 自動巻 機械式 腕時計❅状態通常5万円以上掛かるオーバーホール、磨き、洗浄、精度調整を2023年6月に行っておりますので大変にお買得です。ダイヤルにとても細かなシミがありますが目立ちません。針、ガラスは綺麗な状態です。ケースとブレスは磨いており綺麗な状態です。❄︎サイズ(mm) ケース幅(リューズ除く):38 腕周り長さ:165❅色 シルバーダイヤル ステンレスケースケースブレス❅精度 平置きで日差+10秒程、持続40時間以上を確認しております。 振り角が高く非常に好調です。❅シリアル 2510 223669CE❅購入元 真贋鑑定済みブランドオークション❅付属品 時計本体のみ☃︎フルコンプリートサービス済・分解清掃(オーバーホール)・外装磨き、ポリッシング・超音波洗浄・磁気抜き・精度調整スイス認定ライセンス・国家検定1級資格を所持した技術者がオーバーホールを行っております、ご安心くださいませ。真贋判定済の正規品である為、手放す際にも値段が付きますので実質大変お買い得です。都合により急遽出品を取り消す可能性がありますので、是非お早めにご検討くださいませ。原則24時間以内に発送します。諸事情により遅れる場合は事前に連絡致します。最後までご覧頂きありがとうございます。b34

