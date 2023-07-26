品質保証 RoseBudフォックス毛皮ベストコート 毛皮/ファーコート

ローズバッドの、毛皮ベストコートです♡

美品☆リバーシブル☆ウィーゼルミンク☆ファーコート☆ふかふか☆柔らか



リアルムートンコート

定価は、8万くらいだったと思います。

DKNYのムートンコート【サイズ2＝M相当】

ふわふわで、高級感があり、とにかく可愛いです！

新品☆最高級☆Wネーム☆サガミンク☆ROYAL☆ジュンアシダ☆コート☆日本製

カジュアルにも、フォーマルにも大活躍してくれる、オシャレ上級アイテムですよ^ ^

ALEXIASTAM Round Hem Boa Coat Mocha

ベストコートですが、とにかくあったかいです。

シャネル ターキーファーツイードロングコート ニット



❤️Na.93 《レアデザイン》SAGA シェアードミンク

とても気に入っていましたか、クローゼット整理のため出品します。

BODY DRESSING Deluxe ミンク 38サイズ



ROTINY サガミンク ロングコート

【内側に、一部スレがあり、毛玉？のようになっていますが、外側は全く問題なく綺麗な状態です。】

サガフォックス ロイヤル 黒色 金タグ ミドルコート 9(M)



PARTINA TokyoFurのコート

あくまでも中古品として、ご理解頂きご検討下さるようお願い致します。。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ローズバッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

ローズバッドの、毛皮ベストコートです♡定価は、8万くらいだったと思います。ふわふわで、高級感があり、とにかく可愛いです！カジュアルにも、フォーマルにも大活躍してくれる、オシャレ上級アイテムですよ^ ^ベストコートですが、とにかくあったかいです。とても気に入っていましたか、クローゼット整理のため出品します。【内側に、一部スレがあり、毛玉？のようになっていますが、外側は全く問題なく綺麗な状態です。】あくまでも中古品として、ご理解頂きご検討下さるようお願い致します。。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ローズバッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

サガフォックス サガ 毛皮 コートDSQUARED2 ディースクエアード ジャケットJasmin 様 専用ページシルク100%ファー付き コートBTS ボアジャケット ポップアップ