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一番の サロモン IVY DIAMOND BLACK スノーボード ブーツ ブーツ(女性用)

商品の説明

【商品説明】
23 NIDECKER ナイデッカー CASCADE W BLACK 23.5
SALOMON スノーボードブーツ IVY DIAMOND
BURTON SUPREME 23.5cm ウーメンズ スノーボード ブーツ
レディース　23cm
サロモン IVY DIAMOND BLACK スノーボード ブーツ
カラー：ブラック
northwave ブーツ　使用回数1回
2020年冬に購入。
23 NIDECKER ナイデッカー CASCADE W BLACK 23.5

BURTON SUPREME 23.5cm ウーメンズ スノーボード ブーツ
インナーシューズのボアがあるのでとても履き心地が良いです(^▽^)
サロモン IVY DIAMOND BLACK スノーボード ブーツ
カラーも黒、白、グレーなので、ウエアとコーディネートしやすいです。
northwave ブーツ　使用回数1回

23 NIDECKER ナイデッカー CASCADE W BLACK 23.5
１シーズン数回使用しました✨
BURTON SUPREME 23.5cm ウーメンズ スノーボード ブーツ
商品の状態はとても良いです！
サロモン IVY DIAMOND BLACK スノーボード ブーツ

northwave ブーツ　使用回数1回
【履き方】
23 NIDECKER ナイデッカー CASCADE W BLACK 23.5
①内側のボア部分の紐を引っ張り上げてLOCK
BURTON SUPREME 23.5cm ウーメンズ スノーボード ブーツ
②外側中央の紐を引っ張り上げてLOCK
サロモン IVY DIAMOND BLACK スノーボード ブーツ
③外側サイドの紐を引っ張り上げてLOCK
northwave ブーツ　使用回数1回

23 NIDECKER ナイデッカー CASCADE W BLACK 23.5
ぜひご使用いただける方にお譲りしたいです✨

BURTON SUPREME 23.5cm ウーメンズ スノーボード ブーツ

商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドサロモン
商品の状態目立った傷や汚れなし

サロモン IVY DIAMOND BLACK スノーボード ブーツ

northwave ブーツ　使用回数1回

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BURTON SUPREME 23.5cm ウーメンズ スノーボード ブーツ
【商品説明】SALOMON スノーボードブーツ IVY DIAMOND レディース　23cmカラー：ブラック2020年冬に購入。インナーシューズのボアがあるのでとても履き心地が良いです(^▽^)カラーも黒、白、グレーなので、ウエアとコーディネートしやすいです。１シーズン数回使用しました✨商品の状態はとても良いです！【履き方】①内側のボア部分の紐を引っ張り上げてLOCK②外側中央の紐を引っ張り上げてLOCK③外側サイドの紐を引っ張り上げてLOCKぜひご使用いただける方にお譲りしたいです✨

商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドサロモン
商品の状態目立った傷や汚れなし

一番の サロモン IVY DIAMOND BLACK スノーボード ブーツ ブーツ(女性用)

55分钟前

一番の サロモン IVY DIAMOND BLACK スノーボード ブーツ ブーツ(女性用)

¥18,700 ¥14,025

(税込) 送料込み
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出品者

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コメント (17)

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