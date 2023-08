カリモクのソファです。

リクライニング(14段階レバー式) 回転式座椅子

セット商品の一部です。

1人がけソファ

およそ30年以上前の商品なのではと

思いますが詳細はわかりません。

かなり昔の商品です。

中古品であることをご理解の上、

完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。

幅60cm 奥行80cm 高さ65cm

カリモク karimoku ソファ

素人採寸

#カリモク

#karimoku

#ソファ

#おうちじかん

#アンティーク

#ビンテージ

#リモートワーク

主な張り地...布・ファブリック

商品の情報 ブランド カリモク家具 商品の状態 傷や汚れあり

