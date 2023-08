◇Sterling Silver Bracelet ◇*4*

スターリングシルバー(シルバー925) ツイストバングル

経験豊富な彫金職人が直線のシルバー線をツイスト状にしてバングルにしました。

こちらのバングルはネジリ具合が細かいツイストになっています。

ひとつひとつ手作業で捻っているので全く同じ物はなく一点物となります。

シンプルなデザインなので、色々なコーデにも合わせやすいかと思います

◯バングルサイズ

幅:4mm弱

厚み:3.5mm

内径:140mm

開口部分幅:40mm

※若干の採寸誤差、モニター環境や撮影条件で実際の色合いと若干異なる場合がございますがご了承ください。

お誕生日などお誕生日などプレゼントにもオススメです!

☆有料ラッピング☆(写真5枚目参照)

ご希望の方は、お値段が変更になります。

必ずご購入前にコメントください。

《商品代金+ラッピング代200円》

価格変更後にご購入のお手続きをお願いいたします。

※ご購入後のラッピングはお受け出来ませんので予めご了承ください。

他にも出品していますのでご覧ください。 ↓

#シルバー925リングペンダント

◎ 送料無料

メルカリ便・ネコポスでの発送になります。

簡易包装になりますがご了承ください。

シルバー925バングル シルバーバングル スターリングシルバー シルバー925バングル バングル ブレスレット ハンドメイド カジュアル シンプル プレゼント 誕生日 記念日 父の日 クリスマス ツイスバングル ねじねじバングル ねじりバングル シルバーアクセサリー

アクセサリー材質···シルバー925

カラー···シルバー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

