Proco RAT SOLO Analog Distortion and Overdrive Pedal MADE IN USA

Hologram Electronics Microcosm

プロコ ラット ソロ アナログ ディストーション オーバードライブ ペダル アメリカ製

ALPHA OMEGA JAPAN LIMITED(EVA 初号機 VER.)

モリダイラ正規代理店購入の出品です

新品 未使用 Keeley Caverns Delay Reverb V2



Markbass Super Synth

税込定価:38,500円

★BOØWY 布袋寅泰★ 超レア 美品 Ibanez DCL



TRIAL Fine Tune Looper

購入後自宅のペット無し非喫煙環境下にて

BOSS BB-1X Bass Driver WAXXモデファイ

ベースシンセに繋いで一度使用しましたが思っていた音にならず、以降大事に仕舞ってありました

KEI様専用 BOSS MS-3 FS-7 EV-30 セット 美品

何処にも持ち出さずに踏んでもいません

BJFE Honey Bee Over Drive



ローランドVT-4 ※ ケースとケーブル付き

全ての動作確認済みでガリ無し、簡易消毒済みです

BOSS PowerDriver PW-2 エフェクター



Neural DSPQUAD CORTEX (美品)

本体の他に付属品は元箱、保証書、書類等

T-REX COMP NOVA

オマケにTRUETONE エフェクター用変換プラグ 880円をお付けします

MXR Distortion+



Halcyon【Origin effects】

写真の通り本体は未使用に近い状態で美品の類いだと思います

Wayhuge STO OVERDRIVE WM25 WAY HUGE

元箱、書類にヨレ、傷等多少あります

tc electronic triple c マルチバンドコンプレッサー



MXR フェイザー CPS101SL Script Phase 90 LED

お探しだった方は是非ご検討のほど宜しくお願い致します

601 tc electronic ギター・プロセッサー G-SYSTEM



DigiTech Whammy DT ワーミー ギター ベース

動作確認後に発送致します故、初期不良以外の輸送時の故障等あったとしても、NC/NRでお願い致します

Darkglass Microtubes B3K (V1) エフェクター



【初期物】Fulltone Clyde wah

中古品にご理解のある神経質でない方にお譲りしたいと思います

超美品 MXR Dyna Comp ダイナコンプ



DEMETER ( デメーター ) COMP-1 Opto Compulator

他にもいろいろ出品しております、よかったら是非ご覧になってください。

XOTIC Robotalk R1



さかひで様 専用 Digitech mosaic

以下引用

ボス デジタルディレイ DD-200 BOSS ルーパー シマー



SW95 SLASH SIGNATURE

「SOLO」はRATシリーズとは一線を画す、新しい世代のディストーションペダルです。

Diamond BASS COMP JRベースコンプレッサー



再値引❗️FREE THE TONE CRUNCHY CHIME BOOSTER

非対称的なクリッピング:低いワット数のヴィンテージ真空管アンプから、現代のハイワット、ハイゲインのヘッドアンプへと、効果を選択できます。これらの設定は、「HOT」、「MELT」、「BURN」と表示されています。つまり3つのディストーションペダルが1台に入っていて、それを切り替えて使えると言う事です。

VeroCity Effect Pedals MDC

スクープ(SCOOP):ミッド・レンジをコントロールし、パラメトリックイコライザのような効果を得られます。もう1つのTONEコントロールと組合わせて、バラエティーに富む音色を得られます。

希少 ibanez pd7 アイバニーズ ベース用ディストーション ファズ



9OVERDRIVE9 Ruris オーバードライブ



tc electronic NDR-1 NOVA DRIVE

ギター ベース シンセサイザー

刀ミニ アンプ アダプターセット BOSS

ディストーション オーバードライブ ファズ トレモロ ディレイ リバーブ エコー マルチエフェクター アナログ

MS AGO様専用

BOSS KORG MXR VOX Ibanez ZOOM MOOER strymon electro-harmonix

ZOOM A1 FOUR アコースティック楽器用マルチエフェクター



Xotic AC Booster(初期型)



Menatone Ms.Foxy Brown mini 美品

種類···エレキギター用 エレキベース用

Digitech Whammy 5 Generation Model

エフェクトタイプ···ディストーション オーバードライブ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Proco RAT SOLO Analog Distortion and Overdrive Pedal MADE IN USAプロコ ラット ソロ アナログ ディストーション オーバードライブ ペダル アメリカ製モリダイラ正規代理店購入の出品です税込定価:38,500円購入後自宅のペット無し非喫煙環境下にてベースシンセに繋いで一度使用しましたが思っていた音にならず、以降大事に仕舞ってありました何処にも持ち出さずに踏んでもいません全ての動作確認済みでガリ無し、簡易消毒済みです本体の他に付属品は元箱、保証書、書類等オマケにTRUETONE エフェクター用変換プラグ 880円をお付けします写真の通り本体は未使用に近い状態で美品の類いだと思います元箱、書類にヨレ、傷等多少ありますお探しだった方は是非ご検討のほど宜しくお願い致します動作確認後に発送致します故、初期不良以外の輸送時の故障等あったとしても、NC/NRでお願い致します中古品にご理解のある神経質でない方にお譲りしたいと思います他にもいろいろ出品しております、よかったら是非ご覧になってください。以下引用「SOLO」はRATシリーズとは一線を画す、新しい世代のディストーションペダルです。非対称的なクリッピング:低いワット数のヴィンテージ真空管アンプから、現代のハイワット、ハイゲインのヘッドアンプへと、効果を選択できます。これらの設定は、「HOT」、「MELT」、「BURN」と表示されています。つまり3つのディストーションペダルが1台に入っていて、それを切り替えて使えると言う事です。スクープ(SCOOP):ミッド・レンジをコントロールし、パラメトリックイコライザのような効果を得られます。もう1つのTONEコントロールと組合わせて、バラエティーに富む音色を得られます。ギター ベース シンセサイザーディストーション オーバードライブ ファズ トレモロ ディレイ リバーブ エコー マルチエフェクター アナログBOSS KORG MXR VOX Ibanez ZOOM MOOER strymon electro-harmonix種類···エレキギター用 エレキベース用エフェクトタイプ···ディストーション オーバードライブ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Colorsound Tone Bender MKIII (Reissue)Fairfield Circuitry Roger Thatboss sd-1w 技クラフト 中古品Providence STV-1JB プロビデンス チューナーEcstasy Red Pedal ボクナー エフェクターFLAMMA FX100 マルチエフェクターHermida Audio USA DoverDrive OC42 CV8252fulltone OCD ver1.7EarthQuaker Devices BellowsDigiTech Whammy WH1 デジテック ワーミーペダル